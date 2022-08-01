الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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إعادة فتح الحدود بالكامل في نيوزلندا

منذ 38 دقيقة
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على الرغم من مواصلة فيروس كورونا انتشاره وتسجيل ملايين الإصابات يوميًا، تواصل الدول رفع القيود المتعلقة باحتواء الوباء.

إذ أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل الأحد 31 تموز أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس آذار 2020.

وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير شباط، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.

وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية. وأيضا تسمح نيوزيلندا الآن بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.

يأتي ذلك فيما يواصل الفيروس اجتياحه للعالم، وسجّلت الصين 393 إصابة جديدة في 31 تموز، منها 84 مصحوبة بأعراض و309 بدون أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجّل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 116 مصحوبة بأعراض و425 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الأحد 229594 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

كما قالت الحكومة المحلية في بكين إن العاصمة الصينية سجلت إصابة محلية جديدة خارج مناطق الحجر الصحي، بعد‭ ‬ما ظلت على مدى ستة أيام متواصلة دون تسجيل حالات جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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