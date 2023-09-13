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إعادة فتح موانئ في ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة

منذ 27 ثانية
حقل نفط في ليبيا--أرشيفية

حقل نفط في ليبيا--أرشيفية

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أعلنت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية، اليوم الأربعاء،عن فتح 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت أمس الثلاثاء فيما فتح ميناء الزويتينة صباح اليوم.

كانت ليبيا العضو في أوبك، قد أعلنت عن إغلاق أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضا في رفع أسعار النفط.

وتحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا قتلاها الأربعاء، فيما يتوقع بأن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

انفجر سدّان هناك بعد ظهر الأحد بعدما ضربت العاصفة، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.

لكن في وقت متأخر الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من أزمات سياسية 2300 قتيل على الأقل.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأن أكثر من 5000 شخص فُقدوا وأصيب حوالي 7000 بجروح.

    المصدر :
  • رويترز

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