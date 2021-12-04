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إعادة 419 لاجئا عراقيا من بيلاروسيا

4 - ديسمبر - 2021
إعادة عشرات المهاجرين العراقيين

إعادة عشرات المهاجرين العراقيين

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، إعادة 419 عراقياً من العاصمة البيلاروسية منيسك.

وأوضح الصحاف، في بيان، أن رحلة إجلاء استثنائية سابعة للراغبين بالعودة طوعاً تتجه من منيسك إلى العراق، مضيفاً أن الرحلة على متنها 419 مسافرا.

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن انطلاق رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية بهدف نقل 433 لاجئا عراقيا من بيلاروسيا، وذلك بالتنيسق بين وزارة الخارجية والخطوط الجوية العراقية.

وأضافت أنها كانت قد منحت حتى الآن 140 جواز مرور لمن فقد جواز سفره من اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا.

وبدأ العراق بإجلاء مواطنيه بعد أن فرضت بعض الدول قيودا على سفر مواطنين من جنسيات شرق أوسطية إلى بيلاروسيا، حيث تعهد العراق بضمان عودة المواطنين الراغبين في مغادرة بيلاروسيا طوعا.

وعلق العراق منذ 5 أغسطس/آب الماضي الرحلات بين بغداد ومينسك (عاصمة بيلاروسيا) باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين، وأعيد حينها “نحو ألف شخص” وفق الخطوط العراقية.

وفي إطار التفاعل مع أزمة العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي “سيشدد عقوباته” على بيلاروسيا، معتبرا أنها تنظم تدفق لاجئين إلى الحدود البولندية للضغط على أوروبا.

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