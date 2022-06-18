إعادة 5 مدنيين أوكرانيين في تبادل للأسرى مع روسيا

قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم السبت إن خمسة مدنيين أوكرانيين عادوا في صفقة لتبادل الأسرى مع روسيا شملت أيضا تسليم خمسة أشخاص للجانب الروسي. ولم يذكر المسؤولون إن كان هؤلاء الروس مقاتلين.

وأضاف الجهاز أن أربعة من المدنيين الأوكرانيين الخمسة جرى أسرهم أثناء الاحتلال الروسي لأحياء من منطقة كييف التي انسحبت منها القوات الروسية في نهاية مارس آذار.

وقالت إنه تمت إعادة جثة مدني أوكراني في هذه العملية.

,واصلت أوكرانيا القتال السبت مع صمود القوات الأوكرانية ضد هجوم روسي على مدينة محورية في شرق البلاد وتعرض بلدات لمزيد من القصف العنيف.

ومن المتوقع أن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع المرشح خلال قمة تعقد هذا الأسبوع بعد توصية يوم الجمعة من رئيسة المفوضية الأوروبية مما يضع كييف في طريقها لتحقيق طموح كان ينظر إليه على أنه بعيد المنال قبل الغزو حتى وإن كانت العضوية الفعلية قد تستغرق سنوات.

وفي ساحة القتال قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن مدينة سيفيرودونتسك الصناعية، التي كانت هدفا رئيسيا في هجوم موسكو للسيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك الشرقية، استمرت في التعرض لقصف مدفعي وصاروخي روسي.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في تحديث يومي “من أجل تحسين وضعها التكتيكي ، حاولت وحدات العدو شن عمليات هجومية خارج المدينة لكنها لم تنجح”.