الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعدام 200 ألف من الطيور الداجنة في غينيا!!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 2:33 مساءً
غينيا تواجه الإصابات الجديدة لإنفلونزا الطيور

غينيا تواجه الإصابات الجديدة لإنفلونزا الطيور

A A A
طباعة المقال

قال وزير الزراعة الغيني مامودو ناجنالين باري  الأربعاء إن غينيا أعدمت حوالي 200 ألف من الطيور الداجنة المعرضة لخطر الإصابة بإنفلونزا الطيور (إتش5إن1).

وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول تفش لإنفلونزا الطيور في السابع من يونيو حزيران مما أسفر عن نفوق ما مجموعه 120478 من الطيور الداجنة.

وقال باري “هدفنا هو منع انتشاره إلى مناطق لم يعلن فيها الوباء بعد”.

وأضاف أنه تم احتواء حالات التفشي الحالية على بعد حوالي 50 و100 كيلومتر من العاصمة كوناكري في مقاطعتي كويا وفوركاريا.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت مطلع الشهر الحالي  أن غينيا اكتشفت ست بؤر لتفشى أنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن1) شديدة العدوى في مزارع في الجزء الغربي من البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، نقلاً عن بيانات من السلطات الصحية، إن حالات التفشي هي الأولى في البلاد، وجرى التعرف على معظمها في مزارع الدجاج البياض.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اردوغان
وسائل اعلام تركية تشيد بـ"إنتصار" أردوغان في مدريد
علم ليبيا
ليبيا.. تفائل أميركي واقتراح لاجراء انتخابات دون حل الحكومتين
اسبانيا
منذ 37 عاماً.. التضخم في اسبانيا يسجل اعلى مستوى

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الامتحانات الرسمية - لبنان
توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
الدولار
انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟