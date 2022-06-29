إعدام 200 ألف من الطيور الداجنة في غينيا!!

قال وزير الزراعة الغيني مامودو ناجنالين باري الأربعاء إن غينيا أعدمت حوالي 200 ألف من الطيور الداجنة المعرضة لخطر الإصابة بإنفلونزا الطيور (إتش5إن1).

وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول تفش لإنفلونزا الطيور في السابع من يونيو حزيران مما أسفر عن نفوق ما مجموعه 120478 من الطيور الداجنة.

وقال باري “هدفنا هو منع انتشاره إلى مناطق لم يعلن فيها الوباء بعد”.

وأضاف أنه تم احتواء حالات التفشي الحالية على بعد حوالي 50 و100 كيلومتر من العاصمة كوناكري في مقاطعتي كويا وفوركاريا.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت مطلع الشهر الحالي أن غينيا اكتشفت ست بؤر لتفشى أنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن1) شديدة العدوى في مزارع في الجزء الغربي من البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، نقلاً عن بيانات من السلطات الصحية، إن حالات التفشي هي الأولى في البلاد، وجرى التعرف على معظمها في مزارع الدجاج البياض.