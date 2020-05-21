إعصار “أمبان” يضرب الهند وبنغلادش: 84 قتيلاً ودمار في قرى

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تسبب إعصار أمبان، أعنف الأعاصير في خليج البنغال في القرن الـ21، بمقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في الهند وبنغلادش، وفق حصيلة رسمية أعلنت الخميس.

وفي منطقة البنغال الغربية بالهند، “قتل 72 شخصا بينهم 15 في كالكوتا”، على ما أعلنت رئيسة حكومة هذه الولاية ماماتا بانرجي للصحافة. وقالت: “لم أشهد يوما كارثة بهذا الحجم”.

وقد ضرب الإعصار ولاية البنغال أمس الأربعاء، ودمر قرى، وتسبب بانقطاع خطوط كهرباء وأغرق مساحات كبيرة من الأراضي.

وفي بنغلادش، أعلنت الشرطة ومسؤولون لفرانس برس عن مقتل 12 شخصا.