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إعصار إداليا يلغي أكثر من 850 رحلة في أمريكا

منذ 37 دقيقة
الخطوط الجوية الأمريكية

الخطوط الجوية الأمريكية

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ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 850 رحلة جوية اليوم الأربعاء مع وصول الإعصار إداليا “شديد الخطورة” من الفئة الثالثة إلى اليابسة في منطقة (بيج بيند) بولاية فلوريدا.

وأفاد موقع (فلايت أوير دوت كوم) لتتبع حركة الطيران بأن شركة (ساوث وست إيرلاينز) ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة (دلتا إيرلاينز) 148 رحلة جوية وألغت مجموعة (أمريكان إيرلاينز) 98 رحلة جوية حتى الساعة 8:17 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي العمليات وتراقب حالة العاصفة.

ومن المتوقع أن يطلق إداليا، الذي يستمد قوته من مياه خليج المكسيك الدافئة، رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة يصل منسوبها إلى 4.88 متر.

واشتد إداليا ليتحول من عاصفة إلى إعصار في وقت مبكر أمس الثلاثاء، بعد يوم من عبوره إلى الغرب من كوبا حيث ألحق أضرارا بمنازل وتسبب في قطع الكهرباء وغمر قرى بالماء وأدى إلى تنفيذ حالات إجلاء جماعي.

    المصدر :
  • رويترز

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