إعصار تشابا.. الصين قلقة من حدوث كوارث في أقاليم شمال البلاد

تسبب أول إعصار في الصين لهذا العام في هبوب عواصف وسقوط أمطار على سواحل البلاد الجنوبية في حين حذر مسؤولون في الأرصاد الجوية من سقوط أمطار بكميات قياسية ووجود احتمال كبير لحدوث كوارث في أقاليم من بينها قوانغدونغ، أكبر أقاليم الصين سكانا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان إن الإعصار تشابا، وهو الاسم التايلاندي لزهرة الكركديه، يتحرك جهة الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة بعد أن بلغت عين العاصفة اليابسة في مدينة ماومينغ في إقليم قوانغدونغ بعد ظهر اليوم السبت.

وقال غاو شوانجشو كبير العاملين في المركز إن من المرجح أن يتسبب تشابا، رغم أنه متوسط الشدة ومن المتوقع أن يفقد قوته بمرور الوقت، في سقوط أمطار غزيرة إلى أبعد حد ويمكن أن يتجاوز الرقم القياسي للأمطار التراكمية وهو يسحب حزام الأمطار الموسمية في المنطقة إلى الداخل.