إعصار تيج في اليمن.. عشرات القتلى والمصابين و13 ألف نازح

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إعصار “تيج” الذي ضرب مؤخراً عددا من المحافظات جنوبي شرق اليمن، تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وأكثر من 13 ألف نازح أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تحديث مقتضب نشرته على حسابها في منصة “إكس”، إن إعصار “تيج” تسبب بمقتل وإصابة 42 شخصاً، ونزوح 13,300 شخص بينهم 6,916 طفلا، وهو ما يمثل 52% من إجمالي النازحين.

وأضافت أن المهرة كانت أشد المحافظات تضرراً جراء الإعصار، إذ قتل شخصان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11,900 شخص، بينهم 6,188 طفلاً.

وأشارت إلى أن الإعصار تسبب بنزوح 1400 شخص؛ بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما أحدث أضراراً بـ500 منزل في أرخبيل سقطرى.

وأوضحت “اليونيسف”، أنها قامت بتجهيز الإمدادات الطبية والتغذوية الأساسية لضمان استمرارية الخدمة والاستجابة لاحتياجات المتضررين جراء الإعصار في المحافظات الثلاث.