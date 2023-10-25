الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

إعصار تيج في اليمن.. عشرات القتلى والمصابين و13 ألف نازح

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 7:33 مساءً
إعصار تيج

إعصار تيج

A A A
طباعة المقال

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إعصار “تيج” الذي ضرب مؤخراً عددا من المحافظات جنوبي شرق اليمن، تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وأكثر من 13 ألف نازح أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تحديث مقتضب نشرته على حسابها في منصة “إكس”، إن إعصار “تيج” تسبب بمقتل وإصابة 42 شخصاً، ونزوح 13,300 شخص بينهم 6,916 طفلا، وهو ما يمثل 52% من إجمالي النازحين.

وأضافت أن المهرة كانت أشد المحافظات تضرراً جراء الإعصار، إذ قتل شخصان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11,900 شخص، بينهم 6,188 طفلاً.

وأشارت إلى أن الإعصار تسبب بنزوح 1400 شخص؛ بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما أحدث أضراراً بـ500 منزل في أرخبيل سقطرى.

وأوضحت “اليونيسف”، أنها قامت بتجهيز الإمدادات الطبية والتغذوية الأساسية لضمان استمرارية الخدمة والاستجابة لاحتياجات المتضررين جراء الإعصار في المحافظات الثلاث.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    اشتباكات عنيفة على الأرض.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
    وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانية

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس