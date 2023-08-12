إعلان الطوارئ في أجزاء من الشرق الأقصى الروسي في أعقاب الإعصار خانون

أفادت وكالات روسية بإعلان حالة الطوارئ في تسع بلديات في الشرق الأقصى الروسي اليوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة إعصار خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية أمس الجمعة من كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

ونقلت الوكالة عن خدمات الطوارئ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في تسع بلديات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي وتمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها.

وأضافت الوكالة أن المياه خرقت سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو مئة كيلومتر شمال فلاديفوستوك. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه من المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.