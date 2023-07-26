الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعصار دوكسوري يضرب الفلبين ويهدد تايوان والصين

منذ 9 دقائق
إعصار دوكسوري

إعصار دوكسوري

A A A
طباعة المقال

ضرب إعصار دوكسوري القوي ساحل شمال الفلبين، الأربعاء، برياح عاتية وأمطار غزيرة مما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.

وأجلت السلطات الكثيرين لمناطق آمنة قبل العاصفة المصحوبة برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ووصفت إدارة الأرصاد الصينية العاصفة بأنها إعصار عات ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيسي.

ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة وحذر إقليم قوانغدونغ من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.

وعلى مدى شهر يوليو تموز، تسببت درجات حرارة ارتفعت لمستوى قياسي في إحداث فوضى في عدة مناطق بالعالم إذ أشعلت حرائق غابات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر المتوسط، كما يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيزيد من عنف العواصف.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين أن شخصا واحدا غرق بسبب الإعصار حتى الآن.

وقال خفر السواحل إن أكثر من أربعة آلاف راكب علقوا في موانئ في أنحاء البلاد إثر تعليق التنقلات البحرية في الفلبين.

وتتوقع الصين وصول الإعصار لأراضيها في وقت مبكر من يوم الجمعة. وسيكون الإعصار الثاني الذي يضرب البر الرئيسي في أقل من أسبوعين.

وتوقعت إدارة الأرصاد الصينية أن دوكسوري سيتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين عشرة و15 كيلومترا في الساعة وسيصل للجزء الشمالي الشرقي من بحر الصين الجنوبي اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
التعديلات القضائية تهوي بشعبية نتنياهو
اليابان
​​انخفاض عدد سكان اليابان إلى مستوى قياسي
حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية
الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
طقس حار - تعبيرية
الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
فرقة ميّاس
بحرفيّة عالية.. "ميّاس" تُبهر العالم بأوّل فيديو كليب لها