إعصار فريدي.. مصرع 11 شخصا وفقدان آخرين في مالاوي

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن الإعصار فريدي المداري أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في منطقة بلانتاير في مالاوي، وعن فقد 16 شخصا بسبب الدمار الناجم عنه.

كسر إعصار فريدي الأرقام القياسية لمدة وقوة الأعاصير المدارية في نصف الكرة الجنوبي.

واجتاح الإعصار وسط موزامبيق أمس الأحد قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.

وقال المتحدث باسم شرطة مالاوي بيتر كالايا لرويترز إن فرق البحث ما زالت تبحث عن المفقودين في شيلوبوي ونديراندي، وهما من أكثر الأحياء تضررا جراء الإعصار في بلانتاير.

وأضاف أن عدد القتلى والمفقودين سيرتفع على الأرجح لأن الإعصار اجتاح 10 مقاطعات لكن الأعداد المعلنة تخص بلانتاير فقط.

وأضاف “يُخشى أن يكون بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، ويعمل فريقنا مع وكالات محلية أخرى تتعاون في الأمر”