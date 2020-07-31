إعصار من الدرجة الأولى يتجه نحو الولايات المتحدة

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في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية أصعب تحدٍ المتمثل في مواجهة فيروس كورونا ،فبعد أن ضرب الإعصار هانا بعض الولايات ، إعصار اخر من الدرجة الأولى في طريق لبعض المناطق شرق الولايات المتحدة .

أعلن “المركز الوطني الأميركي للأعاصير” أن العاصفة الاستوائية “أيساياس” اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى متوجه حاليا، إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الأميركي للأرصاد الجوية، منتصف ليل الخميس الجمعة (04,00 ت غ الجمعة)، إن رياحا سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة ترافق الإعصار.

إعصار هانا

وكانت الولايات المتحدة شهدت بداية الأسبوع الماضي ، وصول الإعصار “هانا”، إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و”هانا” إعصار من الفئة الأولى (على سلم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه هانا أدى إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. أدت إلى فيضانات مفاجئة وقد تسبّبت

وأضاف أن الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّباً لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية. في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.