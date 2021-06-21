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إعصار يضرب ضواحي شيكاغو

21 - يونيو - 2021
إعصار- أرشيفية

إعصار- أرشيفية

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وصل إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، مع ظهور حطام على شاشات الرادار.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في شيكاغو في تغريدة على “تويتر” بأن السلطات المحلية حثت السكان الذين يعيشون بالقرب من مدينتي دارين وبور ريدج، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو على الاحتماء الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، ولم تتوافر معلومات عن مدى الضرر والإصابات المحتملة.

قال خبراء الأرصاد إنه كان هناك تهديد مستمر بأضرار للرياح مع تحرك خط العواصف فوق إلينوي.

ويتحرك الإعصار حاليا شرقا بسرعة 75 كيلومترا في الساعة، وذلك بحسب “أ ب”.

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