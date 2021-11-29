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إعلام إسرائيلي: إيران حققت تقدما ملحوظا نحو تطوير قنبلة نووية

29 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2021 1:30 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” نقلا عن مصدر سياسي بأن “إيران حققت تقدما ملحوظا في مشروعها النووي”.

وأشار المصدر لـ”مكان” إلى أن “الاحتمالات ضئيلة لعودة إيران إلى حيث كانت عشية توقيع الاتفاق النووي قبل ست سنوات”، معتبرا أنه “في غضون أسابيع، يمكن لطهران إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب المطلوب لتصنيع قنبلة نووية”.

هذا ومن جهتها أوضحت طهران أنها “لا تريد أن تصل المباحثات النووية إلى طريق مسدود”، مؤكدة أنها “لا ترى طريقا للتفاوض مع الأمريكيين من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، وأنها لن تتحدث مع الوفد الأمريكي مباشرة خلال اللقاءات”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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