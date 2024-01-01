إعلام إسرائيلي: محاولة حوثية لمهاجمة سفينة حربية أميركية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين 1\1\2024 بمحاولة حوثية لمهاجمة سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي، قد اعترفت يوم الأحد 31\12\2023، بمقتل 10 من عناصرها، في استهداف القوات الأميركية لثلاثة زوارق تابعة لها جنوبي البحر الأحمر.

وتبنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وفق البيان.

وزعم البيان أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وكان مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، أفادا بمقتل عشرة حوثيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم منذ اندلاع الحرب في غزة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

في المقابل أرسلت واشنطن مدمرات وأعلنت إطلاق عملية “حماية الازدهار” لتأمين سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي المهم عالمياً، وسط ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع مع استمرار الأعمال العدائية.