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إعلام إيراني: المخابرات تلقي القبض على 35 شخصا على صلة بهجمات كرمان

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يناير - 2024 10:43 صباحًا
من مكان الانفجار في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني

من مكان الانفجار في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني

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ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن وزارة المخابرات الإيرانية أعلنت الخميس أن 35 شخصا اعتقلوا على صلة بهجمات الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد والتي أسفرت عن مقتل 94 شخصا.

وقالت الوزارة إنها حددت حتى الآن هوية أحد الانتحاريين الاثنين وهو مواطن من طاجيكستان دخل إيران بشكل غير قانوني في 19 ديسمبر\كانون الأول.

وقالت الوزارة إنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق حول الانتحاري الثاني، مضيفة أن الاعتقالات جرت في عدة محافظات إيرانية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته في الرابع من يناير\كانون الثاني عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة 284 آخرين عند نصب تذكاري للقائد العسكري الكبير قاسم سليماني.

وتوعدت طهران بالانتقام ردا على الهجوم الذي وصف بأنه الأكثر دموية في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

    المصدر :
  • رويترز

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