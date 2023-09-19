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إعلام إيراني: وزير الدفاع الروسي يزور طهران

منذ 49 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سيزور طهران اليوم الثلاثاء 19\9\2023، حيث سيلتقي بمسؤولين إيرانيين.

وفي وقت سابق أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت الاثنين 18\9\2023 عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وصدرت العقوبات بعد اتفاق البلدين على تبادل للسجناء.

وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران “سيعودون أخيرا للوطن” بعد أن توصلت الدولتان لاتفاق لتبادل سجناء شمل الإفراج عنهم.

وشكر بايدن في بيان حكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتهم في تأمين الإفراج عن الأمريكيين.

وقال “أقدم شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق على مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة”.

    المصدر :
  • رويترز

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