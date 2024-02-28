إعلام إيطالي: نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الأربعاء بأن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعاني من الإنفلونزا، نُقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحوصات طبية.

ولم يقرأ البابا (87 عاما) عظة اليوم الأربعاء خلال لقاء أسبوعي مع جمهوره وفوض المهمة إلى أحد مساعديه وقال للحضور إنه ليس على ما يرام.

فيما قال الفاتيكان في بيان إن البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة السبت 24\2\2024 بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة.

وعانى البابا من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي في ديسمبر كانون الأول بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.