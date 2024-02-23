إعلام حوثي: طائرات أميركية بريطانية استهدفت "الحديدة"

ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، أن طائرات أميركية بريطانية استهدفت مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية بغارتين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تلفزيون المسيرة أن طائرات أميركية بريطانية نفذت 3 غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

وكان متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي أعلن، مساء الخميس، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن ومدينة إيلات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.