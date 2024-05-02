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إعلام رسمي‭:‬ انهيار طريق في جنوب الصين يودي بحياة 36 شخصا

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس أن انهيار جزء من طريق سريع بإقليم قوانغدونغ تسبب في سقوط مركبات ومقتل 36 شخصا وإصابة 30 آخرين، وذلك خلال فترة تشهد سفر الملايين في البلاد لقضاء عطلة عيد العمال.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع في حوالي الساعة 2:10 صباح أمس الأربعاء 1\5\2024 على طريق ميتشو-دابو السريع، مضيفة أن الجزء المنهار بلغ طوله 17.9 متر وتسبب في سقوط 23 مركبة.

وميتشو منطقة بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين وتعرضت لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد منذ أواخر أبريل نيسان، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية خطيرة فيما غمرت المياه منازل ودمرت جسورا.

    المصدر :
  • رويترز

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