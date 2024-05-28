إعلام رسمي: عاهل السعودية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

قالت وسائل إعلام رسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعدما تلقى علاجا طبيا من التهاب في الرئة الأسبوع الماضي.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعا مصورا للعاهل السعودي وهو يترأس الاجتماع عن بعد بحضور نجليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقال الديوان الملكي الأسبوع الماضي إن الملك البالغ من العمر 88 عاما سيعالج بالمضادات الحيوية لعلاج الالتهاب بعد إجراء فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام بسبب “ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل”.

وقال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرجأ زيارة إلى اليابان الأسبوع الماضي بسبب مشاكل صحية للملك.