السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلام رسمي: كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ كروز في 2 فبراير

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2024 9:10 صباحًا
صواريخ كروز- تعبيرية

صواريخ كروز- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي في الثاني من فبراير\شباط، مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.

ويمثل الإطلاق الذي تم أمس الجمعة 2\2\2024 المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيها بيونجيانج مثل هذه الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن “هذه الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة”.

وعادة ما تعلق وكالة الأنباء المركزية على التجارب الصاروخية بعد يوم واحد من الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بوينس آيرس.. احتجاجات ضد إصلاحات الرئيس الأرجنتيني
لـ"حماية عائلتها".. محافظة المركزي التركي تستقيل
بسبب تسرب للوقود.. حريق في فولغوغراد جنوبي روسيا

الأكثر قراءة

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محتجة أثناء تصريح بلينكن
غزة تحت النار
"اجتماع مهين وهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن
غلاف كتاب "أبو عبيدة"
بعد سحبه.. كتاب "أبو عبيدة" يعود إلى أجنحة معرض القاهرة الدولي