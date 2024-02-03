إعلام رسمي: كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ كروز في 2 فبراير

ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي في الثاني من فبراير\شباط، مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.

ويمثل الإطلاق الذي تم أمس الجمعة 2\2\2024 المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيها بيونجيانج مثل هذه الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن “هذه الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة”.

وعادة ما تعلق وكالة الأنباء المركزية على التجارب الصاروخية بعد يوم واحد من الإطلاق.