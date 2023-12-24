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إعلام روسي: اندلاع حريق في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2023 11:53 مساءً
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن أجهزة طوارئ محلية أن حريقا اندلع في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في منطقة مورمانسك الأحد.

وذكرت مجموعة (آر.بي.سي) الإخبارية الروسية أن السلطات سيطرت على الحريق وأنه لا يوجد خطر من انتشاره.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن كاسحة الجليد (سيفموربوت) هي سفينة النقل الروسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.

وفي وقت سابق أسفر قصف روسي في إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا الأحد عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم عجوز (87 عاما) وزوجته (81 عاما) واللذان لقيا حتفهما إثر غارة ضربت المبنى السكني الذي يقطنان فيه.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين إن وابل القصف أدى إلى إصابة تسعة أشخاص آخرين، بينهم فتى (15 عاما) كما أدى إلى اندلاع حرائق في منازل ومنشأة طبية خاصة، وإشعال النيران في خط أنابيب غاز محلي.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقا على هجوم خيرسون: ”العدو لا يعترف بالعطلات.. إنها ليست موجودة ليدنا طالما يقتل العدو أهلنا ويبقى على أرضنا”.

ووصل القصف في أنحاء خيرسون إلى وسط عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

    المصدر :
  • رويترز

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