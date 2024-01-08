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إعلام روسي: السكك الحديدية الروسية تعرضت لانفجار في منطقة الأورال

منذ ساعتين
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وكالتا تاس وآر.بي.سي للأنباء الاثنين نقلا عن مكتب المدعي العام لقطاع النقل أن قسما من السكك الحديدية قرب مدينة نيجني تاجيل في منطقة الأورال الروسية تعرض لضربة، في إشارة على ما يبدو إلى انفجار.

وقالت بازا، وهي منفذ إعلامي روسي لديه مصادر أمنية، إن الانفجار وقع على خط للسكك الحديدية بالقرب من محطة سان دوناتو على مقربة من مستودع للنفط.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر أوكراني لرويترز إن وكالة المخابرات المحلية الأوكرانية نسفت متفجرات على خط للسكك الحديدية الروسية في عمق سيبيريا، في ثاني هجوم خلال أسبوع على طرق الإمدادات العسكرية في المنطقة.

وقالت وكالتا الأنباء الروسيتان الاثنين إن أحدث انفجار لم يصب أحدا بأذى ولم تقع أي أضرار.

ونقلت آر.بي.سي عن السكك الحديدية الروسية قولها إن حركة السير في المنطقة “مقيدة”، وقد تتأخر بعض القطارات عن موعدها.

    المصدر :
  • رويترز

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