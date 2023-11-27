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إعلام روسي: انتخابات رئاسية في ليبيا قريباً

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2023 2:38 مساءً
علم ليبيا

علم ليبيا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ومقره طرابلس القول إن البلاد تقترب من إجراء انتخابات رئاسية.

وكانت الجهود المبذولة لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على إجراء انتخابات هي المحور الرئيسي للدبلوماسية منذ سنوات، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن هذه الانتخابات منذ وقف لإطلاق النار يعود لعام 2020.

وللمجلس الأعلى للدولة كلمة في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق سياسي مبرم عام 2015، ويجري مفاوضات متواصلة مع البرلمان الرئيسي في ليبيا، مجلس النواب المعترف به دوليا، ومقره في الشرق.

    المصدر :
  • رويترز

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