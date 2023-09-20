إعلام روسي: مقتل شخص في انفجار غاز بمبنى سكني قرب موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية الأربعاء، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن شخصا لقي حتفه وما زال اثنان تحت الركام بعد حدوث انفجار غاز في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة بالاشيكا قرب موسكو.

وقال أندريه فوروبييف حاكم منطقة موسكو إن الانفجار وقع نحو الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، وحدث انهيار في الطوابق الثالث والرابع والخامس بالمبنى ولحقت أضرارا بعشر شقق على الأقل.

وتظهر صور ومقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى سكنيا من تسعة طوابق، تعرضت عدة طوابق به لأضرار جسيمة بينما يغطي الركام الحديقة التي أمامه.