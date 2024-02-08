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إعلام روسي: موسكو والأمم المتحدة قد تبحثان صادرات الحبوب والأسمدة

منذ 18 دقيقة
روسيا وأميركا
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف القول إن ممثلين عن روسيا والأمم المتحدة قد يجتمعون هذا الشهر لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

وترجع موسكو انهيار اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي، والذي كان يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إلى عدم إحراز تقدم من أجل إزالة العقبات التي تعترض طريق صادراتها.

وقال جاتيلوف، الذي يمثل روسيا في مؤسسات الأمم المتحدة بجنيف، إن موسكو مصرة على رفع العقوبات عن الشركات والبنوك التي ترتبط بصادرات السلع الزراعية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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