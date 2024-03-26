الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلام سوري: مقتل 7 جنود ومدني واحد في قصف أميركي لشرق سوريا

منذ ساعة واحدة
ضربات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

ضربات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية الثلاثاء إن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا مما أدى إلى مقتل سبعة جنود، أحدهم عضو في الحرس الثوري الإيراني، ومدني واحد.

وأضافت وسائل الإعلام السورية أن ما لا يقل عن 19 جنديا و13 مدنيا أصيبوا في الضربات التي استهدفت مناطق سكنية ومواقع عسكرية في محافظة دير الزور، وأضافت أن أضرارا كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن مستشارا بالحرس الثوري الإيراني قتل في الغارات الجوية الأمريكية على شرق سوريا، دون أن تكشف عن رتبته.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بناء على دعوة من دمشق لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

وقالت مصادر لرويترز في فبراير\شباط إن الحرس الثوري قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد عدد من الضربات الإسرائيلية القاتلة، وسيعتمد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اليمن
أمبري البريطانية: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن
ماثيو ميلر
غزة تحت النار
أميركا: تصريحات إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن عرقل محادثات الرهائن غير دقيق
مستشفى الشفاء غزة
غزة تحت النار
الهدنة "وصلت إلى طريق مسدود".. إسرائيل تغادر مفاوضات الدوحة

الأكثر قراءة

رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!