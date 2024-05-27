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تصعيد خطير بين الجيشين المصري والإسرائيلي في رفح.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 50 دقيقة
الجيش المصري عند معبر رفح

الجيش المصري عند معبر رفح

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قال موقع ” srugim ” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الاثنين 27 مايو/أيار 2024، إن جنود مصريين بادروا بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي قرب معبر رفحا.

وأوضح أن حادثة إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

وكانت قد وردت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وقوع حادث على الحدود بين إسرائيل ورفح.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، عن حادث غير عادي للغاية بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري في رفح ، وأن إسرائيل فتحت تحقيقا عاجلا .

وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي قي الساعات الأولى من صباح اليوم.

    المصدر :
  • وكالات

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