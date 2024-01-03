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إعلام ياباني: تعرض 4 للطعن بقطار في محطة طوكيو

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 3 - يناير - 2024 5:35 مساءً
شرطة طوكيو

شرطة طوكيو

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نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الأربعاء عن الشرطة المحلية قولها إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن فيما يبدو في قطار أثناء توقف بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.

وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على موقع إكس (تويتر سابقا) إنه تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب “مشكلة على متنه” في محطة أكيهابارا في حوالي الساعة 1356 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وأوضحت (إن إتش كيه) أن هناك تقريرا يفيد بأن امرأة كانت تحمل سكينا على متن قطار في محطة أكيهابارا. وأضاف التقرير أنه تم احتجاز “الشخص” الذي يُعتقد أنه كان يحمل السكين، وأن إدارة شرطة العاصمة تحقق معه.

    المصدر :
  • رويترز

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