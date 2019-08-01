أخبار العالم

إعلان أميركي وشيك عن تصفية حمزة بن لادن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشف مسؤولون أميركيون أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، المرشح لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية “لعبت الولايات المتحدة دوراً فيها”، لكن لم تتضح تفاصيلها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بانتظار إعلان رسمي أميركي وشيك.

وسُئل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس، عن التقارير التي تحدثت عن مقتل حمزة بن لادن، فأجاب بأنه لا يريد التعليق على الموضوع.

لكن صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “آيه بي سي” الأميركية نقلتا عن مسؤولين أميركيين، أن حمزة بن لادن قُتل “في وقت ما خلال العامين الماضيين”. لكن وكالات الاستخبارات لم تؤكد وفاته حتى فبراير/شباط الماضي، حين رصدت واشنطن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات مفيدة عن مكان وجوده.

المزيد من الأخبار

جيري ماهر وعقاب صقر في لقاء جمعهما بإحدى زوايا الأرض الأربعة

السودان.. تطابق بالرؤى بين “قوى التغيير”…

وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهَّد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس (آب) 2015 باعتباره صوتاً للتنظيم، نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط”.
وكان حمزة بن لادن فرّ بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 مع أعضاء آخرين من “القاعدة” إلى إيران، التي استضافتهم في إطار “زواج الراحة” بين طهران والتنظيم، بحسب وصف الخبير في مكافحة الإرهاب بجامعة جورجتاون، بروس هوفمان، لـ”نيويورك تايمز”. وقال هوفمان إن إيران مستعدة “لفعل أي شيء يخل بتوازن الولايات المتحدة”.

ونُقل بن لادن الابن مع عائلته إلى المنطقة الحدودية مع باكستان. وقال مسؤولون إنه سافر إلى سوريا في السنوات القليلة الماضية. وعمل مع خَلَف والده أيمن الظواهري في الحفاظ على العلاقات مع “طالبان” في أفغانستان، وصياغة رسائل التنظيم.

 

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

عدن.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد في هجوم صاروخي حوثي

أخبار العالم

أميركا تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران ظريف

أخبار العالم

الانتقالي السوداني: تسليم 7 أطلقوا النار في الأبيض للنيابة

أخبار العالم

كيم أشرف على إطلاق صواريخ.. ومجلس الأمن ينعقد

أخبار العالم

وزير وحاكم فنزويلي سوري لبناني مطلوب للاعتقال بأميركا

أخبار العالم

هل اتهام الرئيس الإيراني بالتجسس مقدمة لإقالته؟