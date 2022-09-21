إعلان التعبئة في روسيا يقود الأسهم الأوروبية نزولًا و النفط صعودًا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الأربعاء 21 أيلول، بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد بالمئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطر للصراع في أوكرانيا، وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانب آخر، قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بعد إعلان بوتين التعبئة، مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 86.16 دولار للبرميل.