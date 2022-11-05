إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، السبت، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

وطغى اللون الأحمر على جميع مناطق أوكرانيا في الخارطة، وأوضحت الوزارة أنه تم الإعلان عن حالة التأهب في 10.09 صباح اليوم.

وأكدت السلطات في كل المقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف تشغيل أجهزة الإنذار من الغارات الجوية.

وفي وقت لاحق اليوم تم إلغاء الإنذار الجوي في معظم مناطق البلاد.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، يجري الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق أوكرانية على أساس يومي، وأحيانا يشمل ذلك كافة أراضي البلاد. وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء.