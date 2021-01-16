الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلان حالة الطوارئ.. ماذا يجري في ناكازاغي؟

16 - يناير - 2021
كورونا في اليابان

كورونا في اليابان

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات في مدينة ناغازاكي أعلنت حالة الطوارئ على خلفية تفاقم انتشار كورونا في إقليم المدينة.

وذكرت المصادر الإعلامية أن “القرار سيسري اعتبارا من السبت 16 يناير وحتى 7 فبراير المقبل”.

وأضافت: “تتضمن الإجراءات الخاصة فرض قيود على حركة الأشخاص وعمل بعض المؤسسات”.

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان أكثر من 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 4 آلاف و300 شخص.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية قالت إنها ستوسع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها بطوكيو الأسبوع الماضي لتشمل 7 مناطق أخرى، في حين تزداد معارضة المواطنين لإقامة الأولمبياد مع استمرار الزيادة بإصابات كورونا.

وجاءت الخطوة بعد أن طالب حكام أوساكا وكيوتو ومناطق متضررة بشدة من الفيروس، الحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ مما يعطي السلطات المحلية الأساس القانوني لفرض قيود على تنقلات السكان وأعمالهم.

    المزيد من أخبار العالم

    علم باكستان
    باكستان: سنقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم
    محطة زابوريجيا للطاقة النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الخارجية الأمريكية: طلبنا من روسيا إعادة محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا
    انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
    مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1985

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟