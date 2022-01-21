إعلان "حالة طوارئ" بيئية في بيرو بسبب تسرب نفطي

أعلنت السلطات في بيرو، الجمعة، حالة طوارئ بيئية، إثر تلوث 21 شاطئا من شواطئها على ساحل المحيط الهادئ، بسبب تسرب نفطي ناجم عن ثورة بركان تونغا.

وقال الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو، إنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح طرق للتعامل مع الأزمة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة.

كما قالت رئيسة الوزراء، ميرثا فاسكيز، إن شركة ريبسول وعدت بتقديم جدول لتنظيف الشواطئ، وإشراك الصيادين المحليين في التنظيف، وتسليم الطعام للأسر المتضررة.

وأضافت أنّ “الأمم المتحدة ستوفر فريقا من الخبراء لمساعدة بيرو في التعامل مع التسرب النفطي”، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى الشواطئ الملوثة بسبب مخاوف صحية.

وتلوثت الشواطئ، بسبب تسرب نفطي من مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، في أعقاب الموجات المتزايدة الناجمة عن ثوران بركان تحت الماء بالقرب من تونغا.