إعلان حقبة جديدة من التعاون بين تركيا والسعودية.. اليكم التفاصيل

أكدت تركيا والسعودية خلال محادثات في أنقرة عزمهما على بدء حقبة جديدة من التعاون المشترك في الوقت الذي يستهدف فيه البلدان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما والتي كانت قد انهارت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي بيان مشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البلدان إنهما بحثا تحسين العلاقات والاستثمار في قطاعات الطاقة والدفاع وغيرهما.

وكان وصل بن سلمان، الأربعاء الواقع في 22 حزيران، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وحل الأمير محمد بن سلمان في العاصمة التركية، في ختام جولة بمنطقة الشرق الأوسط شملت كلا من مصر والأردن.

واستقبل أردوغان الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين لتركيا والمملكة العربية السعودية.