إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟

أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في وقت متأخر من مساء (الأربعاء 23-8-2023) أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير وبالتالي وفاته.

ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا” قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن “طائرة خاصة من طراز “إمبراير ليغاسي” وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير”.

وشددت الوزارة على أنه “كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل جميع من كانوا على متنها”.

ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.

وقاد بريغوجين (62 عاما) تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية. وأسقط مقاتلو فاغنر مروحيات هجومية روسية خلال التمرد، مما أسفر عن مقتل عدد غير مؤكد من الطيارين في خطوة أثارت غضب الجيش.

وأمضى بريغوجين شهورا في انتقاد الطريقة التي تمارس بها روسيا حربها في أوكرانيا وحاول الإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وانتهى التمرد بالتفاوض وصفقة فيما يبدو من الكرملين شهدت موافقة بريغوجين على الانتقال إلى روسيا البيضاء المجاورة. لكن من الناحية العملية بدا وكأنه يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

ونشر كلمة مصورة يوم الاثنين قال إنها التقطت في أفريقيا لكن تبين أنها كانت في قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرج في يوليو تموز.

وأظهر موقع فلايترادار24 على الإنترنت أن الطائرة إميراير ليجاسي600 (الرحلة آر.أيه-02795) التي قيل إنها كانت تقل بريغوجين اختفت عن الرادار الساعة 1511 بتوقيت جرينتش. وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة تشبه الطائرة الخاصة وهي تسقط من السماء باتجاه الأرض.

وأظهر مقطع آخر لم يتم التحقق منه حطام طائرة ما زال مشتعلا على الأرض. وظهرت جثة واحدة على الأقل. وقالت تاس إن رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث من مكان الحادث.

هل فعلها بوتين؟

خلال مقابلة تعود إلى عام 2018، قال بوتين لمحاوره إنه يمكنه الصفح “لكن ليس عن كل شيء”، موضحا أن الشيء الذي لا يغفره هو الخيانة.

وبعد تمرد “فاغنر” بقيادة بريغوجين، ظهر الرئيس الروسي في خطاب تلفزيوني، ووصف ما فعله زغيم فاغنر بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر”، قائلا إن من يدعمون التحركات سيدفعون الثمن.

آنذاك، قال بريغوجين عبر قناته في تيليغرام، إن أفعاله كانت موجهة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، زاعما مهاجمة الجيش الروسي لقوات فاغنر في أوكرانيا.