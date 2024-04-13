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إغلاق الأجواء الأردنية أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت

منذ ساعة واحدة
مطارات الأردن

مطارات الأردن

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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم السبت، 13 نيسان/أبريل 2024، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، “في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة”.

وقالت الهيئة في بيان، “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

جاء القرار “حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا”، وفق البيان.

    المصدر :
  • وكالات

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