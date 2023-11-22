الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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إغلاق الحدود الأمريكية الكندية بعد انفجار سيارة قرب معبر "رينبو بريدج"

منذ 19 ثانية
انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

انفجار سيارة على جسر يربط بين نيويورك وكندا

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بعد إعلان مسؤولون أمريكيون وكنديون أن سيارة انفجرت اليوم الأربعاء، عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياجرا، أغلقت السلطات جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.

وذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن مصادر لم تسمها أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود. كما أفادت شبكة سي.إن.إن بمقتل شخصين في الانفجار.

وكان الانفجار قيد التحقيق من جانب عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الميداني في بافالو بنيويورك، حسبما ذكر المكتب في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

وقال البيان “ينسق مكتب التحقيقات الاتحادي مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الاتحادي في هذا التحقيق… بما أن هذا الوضع مائع للغاية، فهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الراهن”.

وقال دوج فورد رئيس حكومة إقليم أونتاريو في كندا عبر منصة إكس إن فرق إنفاذ القانون في كندا “تشارك بنشاط في تقييم الوضع”.

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تقارير إغلاق الحدود.

وقال متحدث إن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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