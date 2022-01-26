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إغلاق المجال الجوي فوق البحر المتوسط بسبب مناورات الناتو

26 - يناير - 2022
حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

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أغلقت معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​والمجال الجوي فوقه لإجراء مناورات حلف الناتو واسعة النطاق “نبتون سترايك – 2022”.

وبدأ حلف الناتو مناورات في البحر المتوسط بمشاركة مجموعة حاملة طائرات أمريكية ضاربة، إلى جانب قوات من الحلفاء الآخرين.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد صرّح يوم الجمعة بأن التدريبات، التي تسمى “نبتون سترايك 22″، دأب الناتو على القيام بها منذ عام 2020، وهي الآن لا تهدف إلى اختبار أي سيناريوهات محتملة مرتبطة بأوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الاثنين 24 يناير إن “هذه التدريبات ستساعد في استعراض وحدة وقدرات وقوة التحالف العابر للأطلسي”.

وذكرت قيادة القوات المسلحة الموحدة للحلف في نابولي الإيطالية أن سفينة “ماونت ويتني” الرئيسية للأسطول السادس الأمريكي تشارك أيضا في التدريبات.

وجاء في بيان للقيادة أنه بتدريبات “نبتون سترايك 22” (التي ستستمر حتى 4 فبراير المقبل) تختتم عملية النقل المخطط له لإدارة المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات “هاري ترومان” من الأسطول السادس إلى قيادة الضربات البحرية وقوات الدعم للناتو ولقيادات حلف شمال الأطلسي عامة.

وأشار البيان إلى أن الأنشطة الجاري في إطار مشروع “نبتون” الذي تم إطلاقه عام 2020، تركز على تجاوز الصعوبات المتعلقة بدمج قيادة وإدارة حاملة الطائرات ومجموعتها في هياكل الناتو.

وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن حاملة الطائرات ومجموعتها “ستوضع تحت سيطرة الناتو العملياتية، وستكون بمثابة حجر الزاوية لهذه التدريبات التي جرى التخطيط لها منذ مدة طويلة، لتعزيز قدرة الحلفاء في الناتو على التعاون والاندماج بشكل فعال”.

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