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إغلاق المدارس بوسط أوكرانيا بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائي

منذ 5 دقائق
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت بدءا من غدا الاثنين 30\10\2023 في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا بعد أن أدى تفشي التهاب الكبد الوبائي (ايه) إلى دخول عشرات الأطفال والبالغين المستشفى.

وكتب إيهور كوزين، كبير أطباء الصحة العامة على فيسبوك أمس السبت 30\10\2023 “الشيء الرئيسي الآن هو تحديد بؤرة تفشي المرض والأسباب من أجل وقف انتشار التهاب الكبد الوبائي (ايه) بين السكان في أقرب وقت ممكن”.

وقال كوزين، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الصحة الأوكراني، إن 141 شخصا في المدينة والمنطقة نقلوا إلى المستشفى.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب الكبد الوبائي (ايه) هو مرض شديد العدوى وقصير الأمد يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق أو تناول طعام أو شراب ملوث.

وقال كوزين “حتى الآن، لا يوجد سبب واحد لتفشي المرض”.

وأضاف “نحن نحلل بؤر الانتشار ونعمل مع السكان، لا سيما لمعرفة دائرة الأشخاص المخالطين”.

    المصدر :
  • رويترز

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