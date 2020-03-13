إغلاق المدارس والمطاعم في بلجيكا بسبب انتشار “كورونا”

أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

وقالت رئيسة حكومة تصريف الأعمال صوفي ويلميس، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل، رغم أنه من المنتظر إغلاق المدارس 5 أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.

وأضافت ويلميس للصحفيين أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة، بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية.

وقالت: “نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي وتفادي إغلاق المناطق”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم “وباء عالميا”، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن “السيطرة عليه”.

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي من جنيف: “نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة” في العالم.