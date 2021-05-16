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إغلاق باب المغاربة في القدس.. لمنع اقتحام المسجد الأقصى

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 12:43 مساءً
أحد المتطرفين اليهود قرب المسجد الأقصى

أحد المتطرفين اليهود قرب المسجد الأقصى

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بعدما دعت جماعات يهودية متطرفة تسمي نفسها “جماعات الهيكل” إلى تنظيم عمليات اقتحام للمسجد الأقصى، الأحد، بمناسبة ما يسمونه “عيد الأسابيع العبري”، اغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة في القدس المحتلة.

واعتبر المتطرفون اليهود أن إغلاق باب المغاربة والمسجد الأقصى أمامهم يعد مكافأة لما يصفونه بـ”الإرهاب”، وعمدت السلطات إلى تعطيل خط حركة القطارات بين “هرتسيليا تل أبيب اللد وبئر السبع”، من أجل منع توافد المتطرفين اليهود إلى الحرم القدسي الشريف على ما يبدو،

تأتي تحركات المستوطنين المتطرفين في ظل تصعيد إسرائيلي محتدم في الأراضي الفلسطينية منذ أسبوع، خاصة في قطاع غزة، الذي شهد مقتل أكثر من 150 شخصا في غارات إسرائيلية مكثفة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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