إغلاق سفارة إسرائيل في اريتيريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم السبت 9 يوليو 2022، موافقته على إغلاق السفارة الإسرائيلية في اريتيريا.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية نقلاً عن مكتب لابيد، إن “رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد وافق مؤخرا على إغلاق السفارة في إريتريا و فتح سفارة في موزمبيق بدلاً منها”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقتٍ سابق بأنّ تصرفاً غامضاً للحكومة في إريتريا أدى إلى وضع عدم وجود سفير إسرائيلي لمدة 4 سنوات في أسمرة.

وعيّن الاحتلال سفيراً له في إريتريا، لكن الأخيرة رفضت المصادقة على تعيينه، قبل أن توافق في وقتٍ لاحق. وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ موظفين كثر يجلسون في منازلهم بدون القيام بأية مهام، مشيراً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي “يصرف عشرات آلاف الدولارات شهرياً على رسوم ايجار ومعاشات للموظفين في السفارة التي لا تؤدي أية نشاطات”.

وكان السفير الإسرائيلي الأخير ترك أسمرة في أيلول/سبتمبر 2018، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تعيين أي سفير، وكانت الوزارة تبعث بين الحين والآخر مسؤولاً مؤقتاً عن السفارة. وحتى شهر نيسان/أبريل 2020 كان مسؤول أمن السفارة الممثل الإسرائيلي الوحيد في إريتريا، وزوجته كانت مسؤولة عن الأعمال الإدارية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه في بداية شهر نيسان/أبريل 2021 وبعد انتشار فيروس كورونا في العالم، قررت وزارة خارجية الاحتلال إخلاء السفارة، وأغلقت السفارة في ذلك الوقت، وهي لا تزال متروكة منذ ذلك الحين.

وصادقت حكومة الاحتلال في شهر تموز/يوليو من العام الماضي على تعيين اسماعيل خالدي سفيراً لها في إريتريا، لكن المصادقة على تعيينه من قبل الإريتريين تأخرت بدون استعراض أي توضيح.