إغلاق عشرات المدارس في بلغاريا.. والسبب؟

أعلنت الشرطة البلغارية أن عشرات المدارس في مختلف أنحاء البلاد طلب منها الاغلاق الاثنين والثلاثاء بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الالكتروني بوجود قنابل يشتبه في صلاتها بروسيا.

وقال وزير الداخلية إيفان ديميردجييف: “توصل المحققون الى نتيجة رئيسية بان هذه هي هجمات مختلطة مرتبطة بشكل ما بروسيا”.

وطلبت السلطات البلغارية المساعدة من أجهزة الاستخبارات التابعة لشركائها وخصوصا الولايات المتحدة في محاولة لمعرفة مصدر هذه التهديدات كما أضاف.

وأعلنت السلطات ان مصدر التهديدات عبر البريد الإلكتروني حسابات غوغل.

جاء في رسالة: “هناك متفجرات تي ان تي وضعت في كل المدارس. ستنفجر مدارسكم قريبا. أتمنى ان تموتوا”.

وقال مكتب المدعي إنه يحقق في جريمة ضد الجمهورية او إرهاب ويعمل على تحديد مصدر الهجمات.

أدى هذا الإنذار الى اجلاء عشرات التلاميذ من المدارس في العاصمة صوفيا ومدن تقع على البحر الأسود، بورغاس وفارنا وبليفن في شرق بلغاريا وبليفين في الشمال ما اثار حالة من الذعر.