إغلاق كافة المطاعم والمقاهي في روسيا للحد من تفشي كورونا

أعلنت روسيا، الجمعة، أنه سيتم إغلاق كافة المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من السبت، في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت: “تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتبارا من 28 مارس وحتى 5 أبريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد”.

وتخطى عدد الصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز النصف مليون، ليصل إلى نحو 533 ألفا، توفي منهم 24,098 شخصا، بينما تعافى 124,394 شخصا.