إغلاق مطار ميانمار الدولي ودعوات للإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو كي

أعلنت السلطات في ميانمار، التي شهدت انقلابا عسكريا، إغلاق المطار الدول، وسط دعوات للإفراج فورا عن أونغ سان سوتشي مستشارة الدولة وزعيم الحزب الحاكم “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”.

وقال فون ماينت مدير مطار يانغون -لرويترز- إن المطار سيظل مغلقا حتى مايو/أيار، لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وذكرت صحيفة “ميانمار تايمز” أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى يوم 31 مايو/أيار.

وفي الأثناء، دعت الصين الثلاثاء المجتمع الدولي إلى عدم “تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه” في ميانمار، قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حيث من المرجح مناقشة فرض عقوبات على هذا البلد.

وتعارض بكين -التي تتمتع بمصالح إستراتيجية واقتصادية كبيرة لدى جارتها الجنوبية- “التدخل” عادة في الشؤون الداخلية للدول والعقوبات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد أمس الاثنين بفرض عقوبات على هذا البلد، بعد أن نفذ الجيش انقلابا وأوقف أبرز القادة في البلاد وبينهم سان سوتشي.

من جهته دعا حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” اليوم الجيش إلى إطلاق سراح سان سوتشي فورا، والاعتراف بفوز الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وقال الحزب الحاكم على صفحته في فيسبوك “أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (وين مينت) ومستشارة الدولة (سوتشي)” ودعا في بيان المؤسسة العسكرية للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي، وفاز فيها حزب سوتشي.