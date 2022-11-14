إغلاق معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات

قال مسؤول محلي باكستاني، الاثنين، إن معبرا حدوديا رئيسيا بين أفغانستان وباكستان أُغلق أمام التجارة والعبور بعد اشتباك بين أفراد قوات الأمن من الجانبين.

أضاف عبد الحميد زهري، نائب مفوض بلدة شامان، المتاخمة لمنطقة سبين بولداك الأفغانية، أن الإغلاق جاء بعد إطلاق نار استمر فترة طويلة بين قوات الأمن من الجانبين في اليوم السابق.

وقال زهري “إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل من الجانبين”، مضيفا أن عمليات التجارة وعبور الحدود بين باكستان وأفغانستان عُلقت في شامان.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان أن اشتباكات وقعت بين قوات الحدود من الجانبين، وأن ذلك يرجع إلى “سوء فهم” والحادث رهن التحقيق.

وقال متحدث باسم إدارة الإعلام التابعة للجيش الباكستاني إنهم يدرسون الموقف لتحديد ما جرى.

وقال زهري إن الاشتباكات بدأت عندما أطلق رجل قادم من الجانب الأفغاني من المعبر الحدودي النار على أحد أفراد قوة الأمن الباكستانية مما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين. ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للضحايا من الجانبين.

وقال سكان محليون ومسؤولون إن مئات الشاحنات التي تحمل بضائع عالقة على الجانبين.