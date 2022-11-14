الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إغلاق معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات

منذ 48 دقيقة
حدود باكستان وأفغانستان

حدود باكستان وأفغانستان

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول محلي باكستاني، الاثنين، إن معبرا حدوديا رئيسيا بين أفغانستان وباكستان أُغلق أمام التجارة والعبور بعد اشتباك بين أفراد قوات الأمن من الجانبين.

أضاف عبد الحميد زهري، نائب مفوض بلدة شامان، المتاخمة لمنطقة سبين بولداك الأفغانية، أن الإغلاق جاء بعد إطلاق نار استمر فترة طويلة بين قوات الأمن من الجانبين في اليوم السابق.

وقال زهري “إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل من الجانبين”، مضيفا أن عمليات التجارة وعبور الحدود بين باكستان وأفغانستان عُلقت في شامان.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان أن اشتباكات وقعت بين قوات الحدود من الجانبين، وأن ذلك يرجع إلى “سوء فهم” والحادث رهن التحقيق.

وقال متحدث باسم إدارة الإعلام التابعة للجيش الباكستاني إنهم يدرسون الموقف لتحديد ما جرى.

وقال زهري إن الاشتباكات بدأت عندما أطلق رجل قادم من الجانب الأفغاني من المعبر الحدودي النار على أحد أفراد قوة الأمن الباكستانية مما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين. ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للضحايا من الجانبين.

وقال سكان محليون ومسؤولون إن مئات الشاحنات التي تحمل بضائع عالقة على الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالصومال
10 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية مقابل رؤوس قادة حركة الشباب
مبنى السفارة الأمريكية في بغداد
الولايات المتحدة تدين القصف الإيراني على العراق
العقوبات تتواصل على روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تشمل 14 فردا و28 كيانا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى