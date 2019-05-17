أخبار العالم

إفادات سرية بشأن إيران أمام الكونغرس الأسبوع المقبل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكرت مصادر بالكونغرس الأميركي، الجمعة، أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف من إيران الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيداً من المعلومات.

وقال معاونون بالكونغرس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وأفاد معاونون في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أنهم يتوقعون أيضاً إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو، لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

ويشكو أعضاء الكونغرس منذ أسابيع من أن إدارة ترمب لم تطلعهم على معلومات كافية بشأن التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن‭‬ الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

المزيد من الأخبار

اليمن.. إحكام السيطرة على قعطبة شمال الضالع

مقتل ناشطات بباريس.. “أدلة” تورط مخابرات تركيا…

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توتراً في أعقاب قرار ترمب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماماً وتعزيز الوجود الأميركي في الخليج رداً على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات مطلع الأسبوع على 4 ناقلات نفطية في الخليج.

وعبر ترمب، الخميس، عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.

 

المصدر: واشنطن – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

قهوة وسيجارة.. أستاذ يجاهر بالإفطار وتونس تحقّق

أخبار العالم

السودان.. “التغيير” ترسم حدودها ورفع المتاريس مستمر

أخبار العالم

الكويت تؤكد وجود فرص “عالية جدا” للحرب وتعلن استعدادها لأي طارئ

أخبار العالم

السفير السعودي لدى اليمن يشن هجوما حادا على إيران

أخبار العالم

تمهيدا لمواجهة أمريكا… مصادر استخباراتية تكشف عن اجتماعات سرية لسليماني

أخبار العالم

الخليج على حافة حرب كبرى… 5 أسلحة إيرانية للانتقام من إسرائيل